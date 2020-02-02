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أخبار البلد

البابا تواضروس: العمل الجماعي تحصين ضد الذات

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت بالمقر البابوي بالقاهرة، أسرة خدمة الراعي وأم النور بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

خلال اللقاء تم استعراض أنشطة الخدمة لعام ٢٠١٩ والقطاعات التي تغطيها وهي التعليم والإعاقة والخدمات الطبية والتنمية الاقتصادية والمساعدات الإجتماعية والتنمية الروحية. وأوضح مسئولو الخدمة أن "الراعي وأم النور" تتبنى رؤية: "مجتمع خالي من الفقر والجهل قادر على العمل والإنتاج ويعيش أفراده حياة كريمة." وهي تعمل جاهدة على تنفيذها.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة أكد فيها أن المحبة يجب أن تسبق الخدمة لأنها الأساس الأول للخدمة، مشيرًا إلى أن هذه المحبة النابعة من القلب تظهر جلية أمام الله.

وأضاف أن المحبة يجب أن تسبق العطية، ويجب أن تقدم الخدمة في صورة جماعية فهي تفرح قلب الله، فالعمل الجماعي هو نوع من التحصين ضد الذات، مشددا على أن متابعة الخدمة كل ثلاثة أشهر أمر مهم.

 وفي نهاية اللقاء طرح بعضٌ من الحضور عددًا من الأسئلة على قداسة البابا.
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