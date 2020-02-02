قنديل يطمئن جماهير الأهلي على البعثة ويشيد بدور السفارة المصرية

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي أن البعثة وصلت مطار الخرطوم بسلامة الله وسوف تغادر إلى القاهرة خلال وقت قصير.





وقال قنديل في تصريحات خاصة أن البعثة كلها بخير والأمور انتهت وهناك تأمين كامل حتي وصولنا إلى هنا.





وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاطمئنان التام على جماهير الأهلي، التي تواجدت في ملعب المباراة لتشجيع الفريق، ولم يغادر ملعب الجوهرة الزرقاء قبل أن يطمئن على خروج الجماهير وتأمينها بشكل تام.





ووجه قنديل الشكر إلي السفير المصري بالسودان حسام عيسي وكل طاقم السفارة على جهودهم الكبيرة مع البعثة الحمراء .



