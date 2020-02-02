تامر عبد الحميد ينشر صورة بصحبة العندليب.. شاهد

نشر تامر عبد الحميد نجم منتخب مصر والزمالك السابق صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وظهر تامر عبد الحميد فى الصورة بصحبة عبد الحليم على نجم هجوم الزمالك السابق وعلق قائلاً "العندليب"









تعادل فريق الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي سلبيا فى غياب 10 لاعبين من القوام الأساسى فى المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ووصل الفارس الأبيض إلى النقطة التاسعة خلف مازيمبي متصدر المجموعة.









وبفوز مازيمبي رفع رصيده إلى النقطة 14 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، وحل الزمالك ثانيا بـ 9 نقاط، وأول أغسطس ثالثا ىبـ 4 نقاط، وزيسكو رابعا بثلاث نقاط.



