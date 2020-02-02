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فن

بـ قبعة أنيقة.. نرمين ماهر بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:40 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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محمد بدران
شاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيرمين ماهر بإطلالة جذابة بارتدائها جاكيت فرو انيق ونسقت معه قبعة، وتركت شعرها منسدلا، نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

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بـ قبعة أنيقة.. نرمين ماهر بإطلالة شتوية تخطف الأنظار
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