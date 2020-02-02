شاهد.. إنتاج عروسة باربي جديدة مصابة بالبهاق يثير الجدل

تضامنًا مع مرضى «البهاق» تسعى شركة ماتل Mattel لإنتاج دمية "باربي" مصابة بالمرض الجلدي، بهدف زيادة الوعي به ورفع وصمته عن المصابين به.

وفقًت لتصريحات «جوتي جاتا أورا» سفيرة منظمة الجلد المصابة بالمرض فإن الشركة اتخذت أولى خطواتها لإنتاج دمية باربي مصابة بالبهاق، مما أثار جدلًا واسعًا حول الأمر وفقًا لصحيفة مترو.

شركة ماتل المسئولة عن إنتاج باربي، بدأت منذ وقت ليس ببعيد جملة للمساواة وتحقيق التوازن في خطوط إنتاج عرائسها في أشكال، ألوان وأحجام مختلفة تجنبًا للعنصرية في شكل العروسة البيضاء ذات الشعر الأصفر دائمًا.

تقول جوتي: "كنت دائمًا أشعر بالخجل بعد إصابتي بالمرض في عمر 21، حيث ظهرت بقع شاحبة على جلدي بسبب فقدان الصباغ".

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 2% من السكان يعانون من البهاق، مع اعتبار نصف الحالات سببها اضطرابات المناعة الذاتية، فيما يبدو أن الجهاز المناعي يرفض ويهاجم بعض خلاياه أحيانًا.

يعد هذا الامتداد الجديد لمجموعة Barbie Fashionista - التي يتم إنتاجها جنبًا إلى جنب مع دمية أخرى بدون شعر في محاولة "لتمثيل التنوع والشمولية العالمية" - خطوة رائعة في خلق الوعي.

وتضيف جوتي: "عندما تم تشخيص حالتي ولم يكن هناك سوى القليل من الناس لديهم وعي بالمرض، ونظرًا لعدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن الناس - بمن فيهم أنا - كانوا يجهلون عن البهاق بشكل لا يصدق".