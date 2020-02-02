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رياضة

بعثة الأهلي تغادر السودان

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار الخرطوم في طريقها إلي القاهرة بعد خوض مواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي صعد إلي دور ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا أمس.

ورافقت البعثة حراسة أمنية مشددة، من الجيش والشرطة السودانية في الطريق من فندق الإقامة وحتى مطار الخرطوم.

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في البطولة الإفريقية، بعد تعادله مع الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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