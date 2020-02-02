شاهد.. زوجة حمدي النقاز بإطلالة جذابة على انستجرام

شارك التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق، صورا جديدة لزوجته "ميرفي النقاز"، عبر حسابه على "انستجرام".





وظهرت زوجة حمدى النقاز، داخل منزلها، بإطلالة شتوية جذابة وانيقة، وعلقت قائلة: "مزاج الشتاء".





وكان حمدي النقاز أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك الشهر الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.





وكان الاتحاد الدولي أرسل خطابا رسميا إلى الزمالك يطالب الأخير من خلاله بالرد على شكوى اللاعب التونسي ضد النادي الأبيض، وتقديم المستندات التي تثبت صحة موقفهم في هذا الملف.



