أسوان تطارد النباشين وحملات مكثفة على مخازن القمامة

تبذل الأجهزة المعنية بأسوان جهودًا متواصلة ومكثفة للقضاء على ظاهرة النباشين، أبرز الظواهر السلبية التي انتشرت بالشوارع والميادين، والتى تعمل بشكل مباشر على تشويه المنظر الجمالى للمحافظة التاريخية.





وللقضاء على هذه الظاهرة تشن محافظة أسوان العديد من الحملات المكبرة لمداهمة مخازن النباشين التى يتم فيها إجراء عمليات فرز، ما يقوم النباشون بتجميعه من صناديق القمامة، من أجل الحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والمشتى العالمى لتكون دائمًا فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والقضاء على الظاهرة التى تُسبب تبعثر القمامة بالشوارع، وتشوه المظهر الحضارى لمدينة أسوان، وتم إزالة الظواهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى والجمالى لشوارع مدينة أسوان فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة.





ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى نائب رئيس المدينة والمشرف على منظومة النظافة، حملة مكبرة شارك فيها العاملين، وقوات من فرقة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله ومداهمة بعض المخازن التى يتم تشغيل المكابس فيها لجمع وفرز وكبس المخلفات الناتجة من أعمال جمع النباشين لها وهو الذى يؤدي بدوره إلى انتشار القمامة حول الصناديق والحاويات بشكل يؤثر على البيئة والصحة العامة.





وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الحملة التى تمت أسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات لـ 6 مخازن تضم مكابس للمخلفات وسيتم إصدار قرارات غلق وتشميع لها ، مشددًا على أنه سيتم تنظيم حملات مداهمة أخرى على المدينة ستقوم بإجراءات أشد قسوة لردع بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين يتسببوا فى تشويه المنظر الجمالى للمدينة، حيث سيتم مصادرة كافة المعدات والمكابس نهائيًا مع غلق هذه المخازن وتشميعها بالشمع الأحمر مع إحالة أصحابها إلى النيابة العامة.





كما أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى بذلها المجتمع المدنى والمرأة والشباب فى إنجاح فعاليات مبادرة " نظف بلدك " التى تم إطلاقها أثناء الحوار المجتمعى لمواجهة مشكلة النظافة العامة، حيث تم تنفيذها بمشاركة مكثفة من العاملين بمجلس المدينة والأحياء والقطاعات وبعض المديريات الخدمية .





ولفت محافظ أسوان إلى أن الاستجابة الإيجابية من المجتمع المدنى كان لها أكبر الأثر فى دعم جهود المحافظة فى هذا التحدى الكبير ليس فقط على أرض الواقع التى لمسها المواطن فى الشارع الأسوانى ، ولكن من خلال الأفكار والرؤى البناءة التى تم طرحها فى الحوار المجتمعى التى أثمرت عن تنفيذ خطوات سريعة منها توحيد الإشراف على منظومة النظافة ، والبدء فى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مخازن النباشين.





وقال المهندس سيد مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والمشرف العام على منظومة النظافة أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق قامت بحملة مكبرة لمداهمة إحدى مخازن فرز وتجميع القمامة بمنطقة المحمودية مع تنفيذ قرار إغلاقه فورًا، وأسفرت الحملة عن مصادرة 3 موتور مكابس القمامة و2 ميزان ورفع 100 طن قمامة منها المضغوط على شكل بالات ومنها القمامة المعدة للفرز لتسليمها فيما بعد إلى تجار تدوير المخلفات .





وأكد سيد مدنى أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ حملات مماثلة على أى مخازن أخرى تباعًا للقضاء على مصادر ظاهرة النباشين والتى يديرها بعض التجار لمصالحهم الخاصة دون أى مراعاة لتضرر المواطن من تداعيات نبش الصناديق والحاويات والتلوث البيئى الذى يحدث.