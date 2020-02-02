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رياضة

روحنا الملاك.. محمد فضل يحيي ذكرى نجله بكلمات مؤثرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:46 ص
محمد فضل وزوجته ونجله
محمد فضل وزوجته ونجله اسماعيل
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محمد بدران
رثى محمد فضل نجم الأهلى السابق وعضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، بعبارات مؤثرة، نجله إسماعيل صاحب السنوات الأربع الذى فارق الحياة عام 2018 عقب تعرضه لحادث سير.

ونشر محمد فضل، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورا لنجله، معلقًا عليها قائلًا "لقد كان روحنا الملاك حبيبي اشتقت اليك كثيرًا".

يذكر ان إسماعيل نجل محمد فضل، وافته المنية عام 2018 عن عمر 4 سنوات ، في حادث سيارة.

محمد فضل ضمن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، والتي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تشكيلها، وتضم عمرو الجنايني، محمد فضل، أحمد عبدالله، ماجد نجاتي، سحر عبد الحق، جمال محمد علي.
روحنا الملاك.. محمد فضل يحيي ذكرى نجله بكلمات مؤثرة
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