جنات تحيي حفلا غنائيا في الفيوم .. 5 مارس





ومن المفترض أن تقدم جنات، العديد من الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية :"الطفلة البريئة"، و"حب امتلاك"، و"انت الاحساس"، و"لسة هتحلى"، وغيرها من الأغاني.





في نفس السياق تضع الفنانة جنات، اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، وتواجدت مؤخرًا في الاستوديو برفقة فريق عمل أغاني الألبوم تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.





وطرحت مؤخرًا أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الأغنية الدعائية للعمل.

تستعد الفنانة جنات، لإحياء حفل غنائي في "الفيوم" يوم 5 مارس المقبل، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.