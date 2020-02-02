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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. نجم الأهلي يكشف توقيت انتقاله للزمالك.. محمد صلاح ينضم للمنتخب الأولمبي

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:01 ص
صلاح محسن ومحمد صلاح
صلاح محسن ومحمد صلاح
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ريهام بكير

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:

 

شوبير يكشف حقيقة الاعتداء على بعثة الأهلي فى السودان .. فيديو

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن حقيقة الأزمات التي تعرض لها لاعبو الأهلي عقب انتهاء المباراة أمام الهلال السوداني والتي انتهت بهدف لكل فريق.

 

ثكنة عسكرية.. سيد عبد الحفيظ يهاجم الكاف بعد اقتحام الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني

هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، عدم تطبيق حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني احتساب المباراة لصالح المادر الأحمر بعد إجبار الحكم على استكمال المباراة وهو مخالف للوائح الكاف.

 

أحمد حسن: غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبوريدة

كشف الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، عن غلطة عمره التي ارتكبها في مشواره الكروي ويتمنى التراجع عنها لو عاد به الزمن.

 

مباراة كرة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك على هامش السوبر

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مفاجأة كبيرة في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

 

انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

تحدث صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك.

 

نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من لاسارتي .. وفايلر مدرب عالي

كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن سبب رحيله عن صفوف المارد الأحمر.

 

عمر ربيع: محمد صلاح وحجازي والشناوي ينضمون للمنتخب الأولمبي في طوكيو

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، استقر بشكل رسمي على ضم الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد الشناوي إلى صفوف الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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