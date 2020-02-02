أخبار الفن.. وفاة الشاعر محمد خليل .. نانسي عجرم تحقق النجاح بالرغم من إتهامها بالسرقة

توفي منذ قليل، الشاعر الغنائي محمد خليل، ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة.

استمرت أصالة في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد انفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب نفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها إلا أن الجمهور لم يصدقه.



