أخبار الفن.. وفاة الشاعر محمد خليل .. نانسي عجرم تحقق النجاح بالرغم من إتهامها بالسرقة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
توفي منذ قليل، الشاعر الغنائي محمد خليل، ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة.
استمرت أصالة في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد انفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب نفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها إلا أن الجمهور لم يصدقه.
نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
حقق فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم، ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" بالرغم من اتهام نانسي بسرقة اللحن.
طرح محمود الليثي، أغنية جديدة بعنوان "يا بجح" عبر قناته الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وحققت آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها.