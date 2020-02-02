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رياضة

مبابي يشتعل غضبا عقب استبداله أمام مونبلييه .. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

سيطر الغضب على النجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان خلال استبداله في مباراة مونبلييه، التي جمعتهما، السبت، وانتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية 5-1 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.


وبدأ النجم الشاب غاضبا عندما قام مدربه الألماني، توماس توخيل، باستبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه، رغم أنه سجل هدفا.


وأظهرت الكاميرات حديثا غاضبا بين مبابي ومدربه توخيل عند خط التماس في الدقيقة 68 والدفع بالمهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني.


ورغم محاولة تهدئة اللاعب من قبل مدربه، إلا أن علامات الغضب ظهرت عليه جليا، وتبادلا بالفعل الحديث قبل أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء متجهما. 

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