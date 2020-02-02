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أخبار العالم

اليابان ترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت اليابان إرسال سفينة حربية إلى الشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن وزير الدفاع تارو كونو، حضر مراسم مغادرة المدمرة "تاكانامي" حيث يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط.

وأضافت أن السفينة الحربية التي غادرت السواحل اليابانية متجهة إلى الشرق الأوسط في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل التوتر في المنطقة.

وستتعاون المدمرة وطاقمها المكون من 200 فرد مع طائرتي دوريات من طراز P-3C لحراسة السفن المتجهة إلى الموانئ اليابانية.

ويشار إلى أن حكومة اليابان، أصدرت أمرا بإرسال مدمرة وطائرات إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع معلومات استخبارية تهدف لحماية السفن التجارية المتعلقة باليابان في يناير الماضي.

وتهدف المهمة إلى جمع معلومات بهدف ضمان مرور آمن لسفنها عبر المنطقة، في ظل استمرار اضطراب الوضع في منطقة تزودها بنحو 90 في المئة من وارداتها من النفط الخام.

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