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منوعات

شاهد.. سعودي ينقذ سيارة من الانفجار داخل محطة بنزين

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:18 ص
انفجار سيارة
انفجار سيارة
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عزة عاطف

اشتعلت سيارة أحد المقيمين في السعودية داخل محطة وقود أثناء توصيل مسدس البنزين بها، لكن تمكن مواطن سعودي من إبعاد السيارة من المحطة لحظة اشتعال النار في مقدمتها.

 

قال المواطن السعودي عيد السقياني: "كنت خارجًا من المسجد فمررت بسيارة متوقفة داخل محطة الوطنية في محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية حيث كانت موصولة بمسدس الوقود ولاحظت تصاعد الدخان من مقدمتها".


ويضيف: "قمت بتنبيه السائق وعند فتح الكبوت رأيت النار تشتعل، فهرب السائق وبقية العمال إلى خارج المحطة"، وقد تمكن السقياني من إخراج السيارة المشتعلة بسرعة خارج المحطة حيث كانت بها عدد كبير من المسافرين وتقع بالقرب من حي سكني، وتم إخماد الحريق بواسطة طفاية صغيرة لأحد المسافرين وباشر بعد ذلك الدفاع المدني وقام بإكمال اللازم.

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شاهد.. سعودي ينقذ سيارة من الانفجار داخل محطة بنزين

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