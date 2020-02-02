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رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من السودان

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:16 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ريهام بكير
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى مطار القاهرة قادمة من السودان بعد خوض مباراة الهلال السوداني في الجولة الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي التأهل لدور الثمانية بعد التعادل الإيجابي مع الفريق السوداني 1-1 ، كثاني مجموعته برصيد 11 نقطة.

وشهد ملعب المباراة اقتحاما من بعض الجماهير السودانية ، مما جعل الأمن ينزل إلى أرض الملعب للسيطرة على الوضع ، ثم تم استئناف اللقاء، وعقب انتهائه ، فرض الأمن كردون أمني على اللاعبين والحكام حتى اخلاء الملعب من الجماهير.

وصمم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عدم التحرك من الملعب إلا بعد الاطمئنان على الجماهير المصرية القادمة من القاهرة لحضور اللقاء ، وتم تأمين البعثة بالكامل حتى الوصول لمطار الخرطوم .
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