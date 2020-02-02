AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.. أول حالة وفاة بـ كورونا خارج الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المحلية والدولية خلال الساعات الماضية، نستعرضها كالتالي:

وصلت ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إلى مطار القاهرة قادمة من السودان بعد خوض مباراة الهلال السوداني في الجولة الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة استمرار عمليات غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين، بالإضافة لعمليات رصف في ذات المكان.

سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين اليوم الأحد.
أعلنت الفلبين وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، لتكون بذلك أول الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس.

كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن أسباب تفضيله التوقيع للنادي الأهلى.

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، أجرت زيارة سرية إلى مدينة رام الله عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط مباشرة.

قال محمد بلال عضو البعثة  العلمية المصرية بمدينة ووهان الصينية، إن جميع أفراد الجالية المصرية بخير، ولم يتم تسجيل أي إصابة بين المصريين بفيروس كورونا.

ضرب زلزال، اليوم الأحد، شمالي غرب تركيا.
وبحسب صحيفة "يني شفق"، قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إن زلزال قوته 3.5 درحة ريختر قبالة تكيرداغ شمالي غرب البلاد.

قى شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمدينة نصر وسط ذهول المارة.
تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بلاغ بسقوط شاب من علو بعقار سكني بشارع الطيران بدائرة القسم.

توفي الشاعر الغنائي محمد خليل، ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة.
وقال الملحن محمد رحيم من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك": البقاء لله في الصديق العزيز الغالي الشاعر محمد خليل نسألكم الفاتحة والدعاء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

كوريا الجنوبية تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

أحمد موسى: ووهان الصينية تحولت لمدينة أشباح بسبب كورونا القاتل.. فيديو

حقيقة وفاة شاب مصري بمدينة ووهان في الصين بسبب الكورونا

ترشيحاتنا

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

أخبار الرياضة | الأمن السوداني يحتجز لاعبي الأهلي.. ماذا ينتظر قطبي الكرة المصرية بعد الصعود إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

الأمن السودانى يحتجز لاعبي الأهلي في ملعب الجوهرة.. اِعرف السبب

ثكنة عسكرية.. سيد عبد الحفيظ يهاجم الكاف بعد اقتحام الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني

شاهد.. كيف احتفلت أم بـ طلاقها من زوجها.. لن تصدق ما فعلته

لماذا أمر الرسول بقتل الفأر؟ إعجاز علمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشيق وبرشام منوم .. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى

شاهد.. سعودي ينقذ سيارة من الانفجار داخل محطة بنزين

الأغرب في العالم.. القطة الغجرية تمتلك 22 إصبعا في قدميها