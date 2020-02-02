أهم الأخبار ليلا.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.. أول حالة وفاة بـ كورونا خارج الصين

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار المحلية والدولية خلال الساعات الماضية، نستعرضها كالتالي:





وصلت ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من السودان بعد خوض مباراة الهلال السوداني في الجولة الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة استمرار عمليات غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين، بالإضافة لعمليات رصف في ذات المكان.





سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين اليوم الأحد.

أعلنت الفلبين وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، لتكون بذلك أول الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس.





كشف صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن أسباب تفضيله التوقيع للنادي الأهلى.





ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل، أجرت زيارة سرية إلى مدينة رام الله عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط مباشرة.





قال محمد بلال عضو البعثة العلمية المصرية بمدينة ووهان الصينية، إن جميع أفراد الجالية المصرية بخير، ولم يتم تسجيل أي إصابة بين المصريين بفيروس كورونا.





ضرب زلزال، اليوم الأحد، شمالي غرب تركيا.

وبحسب صحيفة "يني شفق"، قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إن زلزال قوته 3.5 درحة ريختر قبالة تكيرداغ شمالي غرب البلاد.





قى شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمدينة نصر وسط ذهول المارة.

تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بلاغ بسقوط شاب من علو بعقار سكني بشارع الطيران بدائرة القسم.





توفي الشاعر الغنائي محمد خليل، ولم يتم الإعلان عن أسباب الوفاة.

وقال الملحن محمد رحيم من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك": البقاء لله في الصديق العزيز الغالي الشاعر محمد خليل نسألكم الفاتحة والدعاء".



