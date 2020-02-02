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أخبار العالم

رغم الخروج من الاتحاد الأوروبي .. معركة بريطانيا لم تنته .. والحرب الحقيقية تشتعل

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
خرجت المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي من الاتحاد الأوروبي، وتحققت بذلك نتيجة الاستفتاء في يونيو 2016 عندما اختار ما يقرب من 52% من الذين صوتوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ومع ذلك، فإن المعلقين والمحللين الذين كانوا يتوقعون اختفاء الانقسامات السياسية الكبيرة على مدى الثلاث سنوات ونصف الماضية، شعروا بخيبة أمل في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن حالة الاستقطاب السياسي  لم تظهر أي علامة على تراجعها في البلاد.

وبحسب تقرير شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن احتفالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - التي طال انتظارها- ثبت أنها عبارة عن جولة جديدة من حالة الشقاق السياسي، مع استمرار المزاج السلبي.

كان رد الفعل من المؤسسة السياسية البريطانية مختلطًا، مما يعكس رغبة كل زعيم في تشكيل وتحفيز دائرته الانتخابية خلال الأشهر والسنوات المقبلة الحاسمة.

أقر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالانقسامات المريرة من خلال التغريد على تويتر بأن البلاد يجب أن تتحد الآن "لتحقيق أقصى استفادة" من "فرص" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فيما قام زعيم حزب العمل المعارض، جيريمي كوربين، بنشر مقطع فيديو مؤيد لعلاقة "تعاونية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنحاز ضد صفقة "بيع" مع أمريكا دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، فضلت المرشحة  ريبيكا لونج بيلي أن تخلف كوربين كزعيم لحزب العمل، ودعمت التضامن باعتباره أكثر الوسائل فعالية لإصلاح "النظام السياسي المتصدع" في البلاد.

فيما وعدت زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي نيكولا ستورجيون، بالعودة إلى "قلب" أوروبا بمجرد حصول اسكتلندا على الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وتحدثت رئيسة الحزب الجمهوري الأيرلندي شين فين، ماري لو ماكدونالد، أن العلاج الوحيد لبريكسيت هو استفتاء الوحدة الأيرلندية الذي سيحل قضيتين ملحتين في وقت واحد.

وخلص تقرير "سكاي نيوز" إلى أنه وبناءً على ردود أفعال الزعماء السياسيين الرئيسيين، ربما تكون بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي أخيرًا ، لكن لا يمكن إنكار أن أصعب المعارك السياسية تنتظرها.

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