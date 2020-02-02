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منوعات

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:41 ص
تسويق شاب يبحث عن
تسويق شاب يبحث عن عروسة بإعلان
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عزة عاطف

من شدة "الفراغ العاطفي" والرغبة في الارتباط بأي شكل، حاول شاب بريطاني الترويج لنفسه عن طريق "إعلان حب مقابل 425 جنيهًا إسترلينيًا" على لوحة إعلانية وضع عليها صورته، ورقمه وموقعه الإلكتروني.

 

لم تجد تطبيقات المواعدة والبحث عن الحب معه نفعًا فأثناء دردشة ساخرة مع صديقه عن فشله في إيجاد "عروسة" طرأت له الفكرة الغريبة وفقًا لطبيعة عمله في مجال التسويق، فإنه لم يسوق إلى أي منتج بل سوق لنفسه.

 

قرر «مارك روفي» اللجوء إلى عرض رغبته في إيجاد "عروسة"بوضع صورته على لوحة إعلانية ضخمة وسط طريق عام في شيفيلد، لكن المضحك أن أغلب معجبيه كانو من الرجال!!.

 

يقول الشاب البالغ من العمر 30 عامًا: اتصل بي حوالي 100 شخص معظمهم رجال، وقد ظهر مارك على اللوحة متكئًا على جنبه، مشيرًا إلى موقعه الإلكتروني الذي أرفق به سيرته الذاتية.

 

كلفه الإعلان 425 جنيهًا إسترلينيًا وفقًا لـ "بي بي سي"، وهو ما اعتبره مبلغًا رخيصًا أمام إيجاد الحب الحقيقي وفتاة أحلامه.

 

كتب مارك على موقعه الإلكتروني واصفًا نفسه بالجميل المثير، وصرح بأنه لقى قبولًا من حوالي 3 فتيات، لكنه لم يقابل فتاة أحلامه حتى الآن.

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