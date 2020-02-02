مدير أمن قنا يعتمد حركة تنقلات واسعة بين ضباط المباحث

اعتمد اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، حركة تنقلات بين ضباط الشرطة، تضمنت نقل الرائد محمد إيهاب خلف الله، من ضابط بقسم المباحث الجنائية، لرئيس مباحث بندر قنا، ونقل الرائد محمد المغربي، من رئيس مباحث بندر قنا، لرئيس مباحث قوص، والنقيب أحمد حماد، معاون أول البندر، لرئيس مباحث نقادة.





وتضمنت الحركة نقل الرائد شريف صلاح الدين، من رئيس مباحث نقادة، لرئيس قسم مكافحة الآداب والعنف ضد المرأة، والرائد عبد الكريم محمود سلامة، من ضابط بقسم العمليات، لرئيس قسم العمليات، و نقل العميد سعيد عابد، من ضابط بقسم المباحث الجنائية، لرئيس فرع البحث بقوص، والعقيد محمد سيد الجمال، من رئيس قسم العمليات لضابط بقسم المباحث الجنائية، و النقيب أيمن عبد المقصود سليم ، من رئيس قسم الاشتباه، لرئيس قسم الأحداث.

كما تضمنت نقل الرائد رامي القاضي، من ضابط بقسم المخدرات، لرئيس وحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والنقيب مؤمن الغزالي، من المساعدات الفنية لفرع البحث الجنائي بنجع حمادي، و نقل محمد الملقب معاون أول وحدة مباحث قفط لمعاون أول وحدة مباحث قوص، والنقيب بسام حمزة، معاون أول مباحث مركز قنا ، لمعاون أول البندر، و الرائد محمد مجدي الخطيب، رئيس قسم الأحداث لضابط بفرع قوص، والنقيب محمد إسماعيل سعيد، من التموين لقسم العمليات، والنقيب رامي الطحاوي، معاون أول مباحث نقادة لمعاون أول مباحث قفط.





ونقل النقيب هشام الجوهري، من مباحث دشنا لمباحث نقادة، والنقيب محمد محمود مجدي سليم، من مباحث قوص لتنفيذ الأحكام، والنقيب محمد هشام البلقيني، من قسم العمليات لمباحث المرور، والنقيب أحمد حسام الدين عبد الرازق، من وحدة مباحث أبوتشت، لوحدة مباحث مركز قنا، والنقيب عمرو محمود مطاوع من فرع البحث بنجع حمادي، لوحدة مباحث دشنا.





وتضمنت الحركة نقل النقيب محمد جمال عبد القادر، من رئيس قسم مكافحة الآداب، لوحدة مباحث البندر، والنقيب محمد مصطفى عثمان، من وحدة مباحث مركز قنا، لوحدة مباحث مركز قفط، والنقيب محمد سالم الأقرع، من وحدة مباحث أبوتشت لفرع البحث في أبوتشت، والملازم أول محمد سعد جاموس، من مباحث مركز قنا لمباحث مركز الوقف، والملازم أول أحمد كمال عبد الرحيم، من مباحث قسم قنا لفرع البحث في أبوتشت.





وتضمنت أيضًا نقل والملازم أول اسلام السلال علي، من مركز قنا لوحدة مباحث قوص، و الملازم أول محمد معاذ عطية، من مركز نجع حمادي، لضابط بفرع البحث في أبوتشت، والملازم أول علاء أحمد حسين من قسم قنا لوحدة مباحث قسم قنا، والملازم أول أحمد محمد نمر، من مركز قفط لوحدة مباحث فرشوط، والملازم أول عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، من مركز شرطة فرشوط لضابط بوحدة مباحث أبوتشت، والملازم أول حسام عبد الناصر من المرور لمباحث نجع حمادي، والملازم أول أحمد عبد الرحيم عبد الوهاب، من قسم قنا لمباحث دشنا.