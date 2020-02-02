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أخبار العالم

أصدقاء التماسك.. 15 دولة تطالب الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على مستويات المساعدات

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
طالبت 15 دولة بالاتحاد الأوروبي، السبت، الإبقاء على المساعدات المالية المعروفة باسم "تمويل الاندماج" للدول الأعضاء من جنوب وشرق أوروبا في مستوياتها الحالية في الموازنة طويلة المدى الجديدة الخاصة بالاتحاد.

وبعد يوم من انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد، قالت مجموعة الدول التي تطلق على نفسها اسم "أصدقاء التماسك" - في بيان خلال اجتماع لمسئوليها في البرتغال قبيل قمة الاتحاد بشأن الموازنة في 20 فبراير الجاري ببروكسل - "ينبغي أن يحتفظ تمويل سياسة الاندماج للأعوام من 2021 إلى 2027 بمستوى الإطار المالي المتعدد السنوات لأعوام 2014-2020".

وأضاف البيان - حسب ما نقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني - "لا ينبغي أن تعاني أي دولة عضو من خفض قصير المدى وغير متناسق في توزيع التمويلات".

ويقدم الاتحاد الأوروبي "تمويل الاندماج" لدول أعضاء في الجنوب والشرق لمساعدتها على الاستثمار في مجالات التنمية ومواكبة الدول الأغنى في التكتل.

ويضم تحالف "أصدقاء التماسك" كلا من: البرتغال وقبرص والتشيك واستونيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا، إلى جانب بلغاريا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا.
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