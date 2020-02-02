مبادرة نبض وقصر ثقافة قوص يرسمان السعادة على حوائط قسم الأطفال بمستشفى قوص

تطوعًا ودون أى مقابل مادى أو معنوى، قرر أعضاء مبادرة نبض وبتعاون من قصر ثقافة قوص، أن يتشاركا فى رسم البهجة والسعادة على حوائط قسم الأطفال بمستشفى قوص المركزى، فى محاولة للتخفيف من آلام المرض لدى الأطفال المحتجزين بالقسم.





المبادرة بدأت منذ 15 يومًا ومقرر لها الاستمرار لمدة أسبوع آخر، بالتنسيق والتعاون مع إدارة مستشفى قوص المركزى، التى قررت الاستفادة من طاقات وإبداعات شباب مبادرة "نبض"، وتم إطلاق حملة لتجميل المستشفى تحت عنوان" علشان ولادنا هنلونها".

حملة " علشان ولادنا هنلونها" لم تكن الأولى لأعضاء مبادرة "نبض" الذين يسعون دامًا لتقديم كل ما هو مفيد ونافع لمجتمعهم، ولن تكون الأخيرة، فمبادراتهم لتجميل وتطوير مدينة قوص وفقًا لما يُتاح من إمكانيات و مساهمات لا تتوقف.

المشاركون فى المبادرة التطوعية، تباينت أعمارهم، ما بين أطفال و شباب و كبار، شباب و فتيات، هدفهم واحد هو الارتقاء بمستوى الجمالى للمستشفى، دون انتظار دعم حكومى للقيام بهذا الدور الذى يمكنهم القيام به كجزء من مسئوليتهم تجاه المجتمع.

قال خير محسب "مؤسس مبادرة نبض"، إن نبض ضمن مئات المبادرات المنافسة فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة، وأصبحت حاليًا ضمن 30 مبادرة مؤهلين للمنافسة فى المرحلة الأخيرة، و تسعى لترسيخ قيمة العمل الجماعى وتقبل الآخر والتعايش السلمى فى إطار المواطنة، وهو ما يتم من خلال عملنا فى اللقاءت أو و ورش العمل أو الزيارات للمدارس والمساجد و الكنائس الأثرية.





وأضاف محسب، أن أعمال المبادرة جماعية يتشارك فيها شباب و فتيات، مسلمون و مسيحيون، لترسيخ التعايش بشكل عملى و تقديم خدمة مفيدة للمجتمع فى آن واحد، وحتى نكون قدوة للآخرين فى إعمار وتطوير بلادنا.





وأشار بيمن سمير"المتحدث الرسمى باسم مبادرة نبض"، أعمال تطوير وتلوين حوائط قسم الأطفال بمستشفى قوص المركزى، ضمن حملة" علشان ولادنا هنلونها"، هو أحد الأنشطة العادية التطوعية التى يقوم بها أعضاء المبادرة، حيث قررنا استثمار طاقاتنا فى إعادة تجميل قسم الأطفال، بالتنسيق مع إدارة المستشفى التى تكفلت بالتكاليف الدهانات والمواد اللازمة لأعمال التجميل، وبتطوع كامل من أعضاء الفريق أو المتطوعين من خارج المبادرة، حيث تم توجيه الدعوة لقصر ثقافة الأقصر الذى لبى الدعوة وشارك بعدد من الفنانين المنتمين للقصر.





و أشار سمير، إلى أن أعمال الحملة فى تطوير قسم الأطفال بدأت من أسبوعين وسوف يتم الانتهاء منها خلال أسبوع، ويتم العمل فيها وفق خطة و رسومات محددة خاصة بالأطفال ومناظر طبيعية لإضفاء نوع من الجمال على الحوائط، لافتًا إلى أن فريق المبادرة يضم"خير محسب، نيفين جميل، وعمر جهلان، أسعد على".

فيما قال أنور جمال "مدير قصر ثقافة قوص"، بدعوة من مبادرة نبض قررنا المشاركة بعدد من الفنانين برئاسة الفنان محمد فتحى مسئول الفنون التشكيلية بالقصر، فضلا عن 5 مواهب من أبناء القصر، كجزء من رسالتنا تجاه المجتمع الذى يحتاج منا الكثير، بالإضافة لمخاطبة فنانين من خارج القصر و خريجى فنون جميلة من أبناء مدينة قوص للمشاركة فى هذه المبادرة الرائعة التى تسعى لرسم البهجة على حوائط المستشفى.





و أضاف جمال، قصر الثقافة لا يتوانى عن دعم كافة المبادرات التى تهدف لخدمة المجتمع و التى تسعى للارتقاء بمدينة قوص فى أى مجال من المجالات، و نفخر بالمشاركة فى "حملة علشان ولادنا هنلونها"، التى تُعد ضمن الأعمال الرائعة لمبادرة" نبض" والتى تنافس بقوة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة.