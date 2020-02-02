أستاذ مناخ يحذر السعوديين من موجة برد شديدة

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبد الله المسند، عن احتمالية تأثر أجواء المملكة العربية السعودية بموجة جديدة باردة نهاية الأسبوع الجاري.





وغرد المسند عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم متوقع استقرار جوي عام في عناصر الطقس، ولا يلوح في الأفق أي حالة ممطرة خلال الأيام الخمسة القادمة".





وقال أيضا: "متوقع أن تتأثر السعودية بموجة باردة جديدة، قد تبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذروتها منتصف الأسبوع القادم تقريبًا".



