أوهام استعمارية.. أنور قرقاش يهاجم النظام التركي

استنكر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اللغة التي يستخدمها النظام التركي تجاه دول الخليج العربي وقادته، قائلا: "إن اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة".





وانتقد الدكتور قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" التدخل التركي في الشأن العربي بصفة عامة والشأن الخليجي بصفة خاصة قائلا: "إن مفردات السياسة التركية تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".



