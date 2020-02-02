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أخبار العالم

أوهام استعمارية.. أنور قرقاش يهاجم النظام التركي

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:41 ص
انور قرقاش
انور قرقاش
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محمود نوفل
استنكر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اللغة التي يستخدمها النظام التركي تجاه دول الخليج العربي وقادته، قائلا: "إن اللغة السياسية المتدنية للمسؤولين الأتراك والتي أصبحت سمة من سمات خطابهم تجاه دول الخليج العربي وقادته مؤسفة".

وانتقد الدكتور قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" التدخل التركي في الشأن العربي بصفة عامة والشأن الخليجي بصفة خاصة قائلا: "إن مفردات السياسة التركية تسعى للتغطية على واقع لا يمكن تغطيته ألا وهو أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها".

كان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم ولي عهد أبو ظبي وزير خارجية الإمارات محمد بن زايد بخداع الشباب السودانيين بوعود وهمية لجرهم إلى خوض حرب بالوكالة في ليبيا.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "تبين أن أمير الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، خدع الشباب السوداني بوعد بالعمل في الإمارات العربية المتحدة وقادهم إلى الحرب في ليبيا".
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