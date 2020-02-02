AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مع تزايد الاكتئاب.. المدارس الأمريكية تسمح بالتغيب الدراسي مراعاة للصحة العقلية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
بدأت إدارات المدارس بأنحاء الولايات المتحدة في تبني مشروع قانون للسماح للطلاب بالحصول على أيام إجازة مرضية مراعاة لصحتهم العقلية مع تزايد حالات القلق والاكتئاب لدى الشباب.

ووفقا لتقرير صدر حديثا عن صندوق الكومنولث الأمريكي للرعاية الصحية فإن ولايتي أوريجون ويوتا تسمحان بالتغيب عن المدارس لأسباب ذات صلة بالصحة العقلية وفي كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا هناك قوانين مقترحة لإعطاء الشباب أجازات لرعاية الصحة العقلية.

يأتي هذا بعد أن بدأت ولاية مينيسوتا هذا التوجه حيث تعد أول ولاية تجيز القانون في عام 2009 التي تسمح فيه بالتغيب لأعذار ذات صلة بالصحة العقلية.

كما يتزامن ذلك مع تزايد معدلات الانتحار في الولايات المتحدة وخصوصا بين الشباب وفقا لتقرير الكومنولث الذي أفاد بأن الولايات المتحدة بها أعلى معدلات الانتحار مقارنة بنحو 10 دول أخرى غنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسات اليوم.. الرضاعة الطبيعية تحمي طفلك من مرض خطير.. 3 معوقات أمام علاج مرض الإيدز.. تغيرات خطيرة تحدث للمخ تزيد من خطر الانتحار.. واحذر تناول هذه الأدوية إذا كنت تعاني من السمنة

بعد تزايد حالات الانتحار.. ماذا فعلت اليابان للحد من هذه الظاهرة؟

دراسة: التدخين يضر بالصحة العقلية

تزايد حالات إصابة الأطفال الأمريكيين بالفيروس المخلوي التنفسي

عمل الأطباء أكثر 55 ساعة أسبوعيا يدفعهم للانتحار والاكتئاب

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. إجازة لـ الطلاب المصابين بالبرد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. ومصير متحف التحرير

بعد واقعة مباراة الهلال.. الأهلي واقتحام الجماهير سيناريو لا ينتهي

أحمد حسن: غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبوريدة

كيف تكون تقوى الله.. تعرف على 13 أمرا تجعلك من أهل النعيم في الدنيا والآخرة

أخبار الفن.. وفاة الشاعر محمد خليل .. نانسي عجرم تحقق النجاح بالرغم من إتهامها بالسرقة

أستاذ مناخ يحذر السعوديين من موجة برد شديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب