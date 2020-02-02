ألبوم فريق بى.تى.أس الغنائي الكوري يفوز بجائزة سيول الموسيقية

فاز ألبوم فريق (فتيات بى.تى.أس.) الغنائي الكوري بالجائزة الكبرى فى مهرجان جوائز سيول للموسيقى لهذا العام، للعام الثالث على التوالى .





وتصدر الألبوم الغنائي الفائز قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم غنائى، حيث وصلت مبيعات الألبوم إلى رقم قياسي بلغ 3.7 مليون نسخة في كوريا الجنوبية..كما حصلت عضوة الفريق "تايونى"، على الجائزة الكبرى عن أغنياتها "الفصول الأربعة" التى صدرت مايو الماضى، وحققت مبيعات كبيرة.





وتعد هذه المرة الثانية التى تحصل عليها المغنية الكورية الشابة على الجائزة، حيث فازت بالجائزة فى عام 2011 .