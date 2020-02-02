AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

يقتحمن عالم القيادة.. سعودية تستخدم سيارتها تاكسي لنقل الطالبات.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:54 ص
سعودية تستخدم سياراتها
سعودية تستخدم سياراتها تاكسي لنقل الطالبات
Advertisements
محمود نوفل
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لإحدى السيدات تدعى "أم عبد الله" بمحافظة عرعر شمال السعودية وهي تقود سيارة خاصة لها لنقل وتوصيل الطالبات والموظفات. 

وغرد موقع "العربية نت" عبر صفحته الرسمية الخاصة بتغطية أخبار المملكة العربية السعودية قائلا "أم عبد الله ..امرأة عصامية تعمل علي سيارتها في توصيل الطالبات والموظفات في عرعر شمال السعودية".

وبدورها قالت "أم عبد الله": بعد قرار قيادة المرأة الذي أصدرته المملكة اتخذت قرارا بأن أعمل بسيارتي الخاصة بغرض توصيل الطالبات للمدارس والممرضات، حيث عندي أيتام أعولهم وتمكنت من خلال مشروعي الإنفاق على أسرتي  وكل طموحي في أن أوسع سيارتي".

وأشادت "أم عبد الله" برجال المرور وتعاملهم الحسن معها وعدم مضايقتها وكذا تعاونهم الشديد معها، مضيفة قائلة "كسبت محبة الناس وكسبت ثقة الزبائن في أن أنقل أبنائهم وخاصة الأطفال في سن الروضة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة قتلة سائق دمنهور لمفتى الجمهورية

على شكل عين| مطار عرعر الجديد يتلألأ فى سماء السعودية.. صور

سائق تاكسي يتحرش بفتاة في السعودية

الأرصاد السعودية تحذر: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

فيديوجراف.. تفاصيل زواج بدور البراهيم بمهر مليون ريال

ترشيحاتنا

متتخلصيش منها .. سر بالأسنان اللبنية تساعد في الشفاء من مرض خطير

حسام موافي يحذر من الحمى الروماتيزمية ويشرح تشخيصها وأعراضها| فيديو

انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

الأغرب في العالم.. القطة الغجرية تمتلك 22 إصبعا في قدميها

الأهلي يرد على شائعات مجاملة مصطفى شوبير بقيده فى القائمة الإفريقية

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب