يقتحمن عالم القيادة.. سعودية تستخدم سيارتها تاكسي لنقل الطالبات.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لإحدى السيدات تدعى "أم عبد الله" بمحافظة عرعر شمال السعودية وهي تقود سيارة خاصة لها لنقل وتوصيل الطالبات والموظفات.





وغرد موقع "العربية نت" عبر صفحته الرسمية الخاصة بتغطية أخبار المملكة العربية السعودية قائلا "أم عبد الله ..امرأة عصامية تعمل علي سيارتها في توصيل الطالبات والموظفات في عرعر شمال السعودية".





وبدورها قالت "أم عبد الله": بعد قرار قيادة المرأة الذي أصدرته المملكة اتخذت قرارا بأن أعمل بسيارتي الخاصة بغرض توصيل الطالبات للمدارس والممرضات، حيث عندي أيتام أعولهم وتمكنت من خلال مشروعي الإنفاق على أسرتي وكل طموحي في أن أوسع سيارتي".



