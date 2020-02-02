محمد جاد: النادى الأهلى دائما عند حسن ظن جماهيره .. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد، إن تعادل النادى الأهلى فى مباراة الأمس بعده عن مواجهة نادى الزمالك، لافتًا إلى أنه لو كان النادى الأهلى صعد للمركز الأول كان هناك احتمالية لمواجهة نادى الزمالك فى الدور القادم.





وأضاف الإعلامى محمد جاد ، من خلال حديثه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أن القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك سيكونان فى النهائى بدورى أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن مباراة الأهلى بالأمس كانت ملحمية، وكان هناك مواجهة كبيرة جدًا مع الفريق السودانى.

وأشار إلى أن خسارة النادى الأهلى كان سيدفعه للخروج من البطولة تمامًا، مضيفًا أن النادى الأهلى دايما عند حسن ظن جماهيره وهى دى شخصية وسمات الفرق الكبيرة.





وتابع أن النادى الاهلى عودنا على الإصرار واعتاد اللعب تحت ضغوط كبيرة، مؤكدًا أن النادى الأهلى استطاع أن يخطف بطاقة التأهل من الفريق المنافس.



