أشرف عشري: عودة التكتل العربي صمام أمان للفلسطينيين.. فيديو

قال أشرف عشري، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، إن ما حدث في اجتماع وزراء الخارجية بالأمس بشأن الأمن العربي يعكس الدور الإيجابي من قبل الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع الذي يتحدث بشأن الأمن العربي تاريخي وجوهري لعودة الكتلة العربية.





وأضاف أشرف عشري خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " 8 الصبح " المذاع علي فضائية " دي إم سي " ، أن عودة التكتل العربي يعمل على توفير صمام أمان الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لم يقام مثل هذا الاجتماع منذ 2011.





وأكد أن "قضية الأمن الفلسطيني مازالت جوهرية ومهما حدث ستظل هذه القضية تحتل المرتبة الأولي فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك".





وأشار إلى أن مطالب محمود عباس رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، تمت الموافقة عليها أمس من قبل وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن من مطالب محمود عباس هو أن يكون هناك مشاركة من قبل جميع الدول الممثلة في الأمم المتحدة والمنظمة الممثلة في الرباعية الدولية التي تحتضن مسار التسوية مع إسرائيل.





وتابع أن تم التأكيد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر اجتماع وزارة الخارجية الرعب أمس، أنه يجب عودة المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر علي دعم مصر المتواصل للشعب الفلسطيني.