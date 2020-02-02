AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة: التفرقة على أساس العمر تؤثر على الأشخاص في جميع أنحاء العالم

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أظهر بحث جديد أن التفرقة على أساس العمر، وهو واسع الانتشار فى جميع أنحاء العالم، تتسبب في خسائر فادحة.

وأوضح البحث  الذي شمل أكثر من 7 ملايين شخص ممن تخطوا الخمسين عاما في 45 دولة - أن العمر يؤثر سواء حصلوا على العلاج الطبي أم لا، وما إذا كان العلاج وطول مدته وتواتره مناسبين، وقام الباحثون بمراجعة 422 بحثا منشورا، ووجدوا أن 96% من كبار السن عانوا من التحيز.

ووفقا للتقرير الجديد، أدى عامل العمر إلى نتائج سيئة فيما يتعلق بالاكتئاب والصحة البدنية، بما في ذلك متوسط العمر المتوقع.

وقالت الباحثة بيكا ليفى أستاذ علم النفس فى كلية (ييل) للصحة العامة في (نيوهافن) بالولايات المتحدة "إن المدى المضر للتقدم في العمر الذي وثقه الفريق البحثي يوضح الحاجة إلى مبادرات للتغلب على آثار التقدم فى العمر".. وفى 85% من الدراسات، وجد فريقها البحثى أن الرعاية الصحية قد حرمت كبار السن في 92% من الخدمات الطبية بسبب السن .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخطر من التدخين.. الوحدة تصيب كبار السن بأمراض قاتلة

ترشيحاتنا

عشيق وبرشام منوم .. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى

بعد واقعة مباراة الهلال.. الأهلي واقتحام الجماهير سيناريو لا ينتهي

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أغنية عم الطبيب.. فيديو

هل الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار حرام شرعا؟.. الإفتاء ترد

مرحلة جديدة.. أول حالة وفاة خارج الصين بـ فيروس كورونا

كل سنة وانتى طيبة ياقلبى.. مجدى الهوارى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب