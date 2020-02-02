المنوفية تستعد لتنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة إستعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة (15) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتى تبدأ اليوم الأحد.





وذلك بحضور مساعد مدير الأمن ،ومدير الرقابة الجنائية، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري مديريات الخدمات " جهات الولاية " ، وإدارة أملاك الدولة ، ومسئولى ملف التقنين ، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .





أوضح محافظ المنوفية أن الموجة ستشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .





كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية بضرورة جاهزية المعدات والأفراد بحيث تكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الإزالات لضمان نجاح الموجة ، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين ومؤكدا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وأنه سيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية على أرض المحافظة ومديرية الأمن .