AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

معدل الحوادث المرورية يرتفع في الأسبوع السابق لتطبيق التوقيت الصيفي

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 توصل فريق من الباحثين في جامعة (كولورادو) بالولايات المتحدة أن هناك زيادة ثابتة في معدل الحوادث المرورية التي تحدث كل عام، خلال الأسبوع الذى يسبق مباشرة تطبيق التوقيت الصيفى.

وقام الباحثون بتحليل 732،835 سجل حوادث تم جمعها بين عامي 1996 و2017، ووجدوا زيادة بنسبة بلغت 6% في حوادث المرور كل عام خلال أسبوع التوقيت الصيفي.

وتمت تصفية جميع السجلات من أنديانا وأريزونا..وتتبعت الزيادة على المدى القصير أيضا مع تحول 2007 في التوقيت الصيفي من الأحد الأول من أبريل إلى الأحد الثاني من مارس.

 وفى المجموع ، كان هناك 627 حادثا مروريا مميتا بين عامي 1996 و2017، يعزى إلى تطبيق التوقيت الصيفى، فقد قدمت سيلين فيتير أستاذ مساعد فى علم وظائف الأعضاء التكاملى فى جامعة " كولورادو" "تقدم دراستنا أدلة إضافية صارمة على أن الحول إلى التوقيت الصيفى فى الربيع يؤدى إلى آثار سلبية على الصحة والسلامة".."هذه الآثار على حوادث المرور قاتلة، ويمكن الوقاية من هذه الوفيات" .

كما حذر الباحثون من أنه في حالة وجود أى شىء، فإن النتائج التي توصلوا إليها تقلل فعليا من عدد الحوادث لأن قاعدة البيانات التي استخرج منها، من نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات في الولايات المتحدة، لا تتبع سوى الحوادث الشديدة".. تستثنى قاعدة البيانات حواجز المصدات الأقل خطورة أو الحوادث التى لم يتم فيها تقديم تقدير رسمى أو مطالبة تأمينية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإحصاء: ارتفاع نسبة حوادث الطرق لـ 17.9% خلال النصف الأول عام 2019

تراجع أعداد قتلى حوادث الطيران المدني أكثر من 50% عام 2019

ترشيحاتنا

مبابي يشتعل غضبا عقب استبداله أمام مونبلييه .. شاهد

عشيق وبرشام منوم .. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

لا داعى للخوف ..4 نصائح من أول صينية تتعافى من فيروس كورونا

موعد مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

محمد هنيدي يسخر من نفسه في عيد ميلاده الـ55

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب