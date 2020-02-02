معدل الحوادث المرورية يرتفع في الأسبوع السابق لتطبيق التوقيت الصيفي

توصل فريق من الباحثين في جامعة (كولورادو) بالولايات المتحدة أن هناك زيادة ثابتة في معدل الحوادث المرورية التي تحدث كل عام، خلال الأسبوع الذى يسبق مباشرة تطبيق التوقيت الصيفى.





وقام الباحثون بتحليل 732،835 سجل حوادث تم جمعها بين عامي 1996 و2017، ووجدوا زيادة بنسبة بلغت 6% في حوادث المرور كل عام خلال أسبوع التوقيت الصيفي.





وتمت تصفية جميع السجلات من أنديانا وأريزونا..وتتبعت الزيادة على المدى القصير أيضا مع تحول 2007 في التوقيت الصيفي من الأحد الأول من أبريل إلى الأحد الثاني من مارس.





وفى المجموع ، كان هناك 627 حادثا مروريا مميتا بين عامي 1996 و2017، يعزى إلى تطبيق التوقيت الصيفى، فقد قدمت سيلين فيتير أستاذ مساعد فى علم وظائف الأعضاء التكاملى فى جامعة " كولورادو" "تقدم دراستنا أدلة إضافية صارمة على أن الحول إلى التوقيت الصيفى فى الربيع يؤدى إلى آثار سلبية على الصحة والسلامة".."هذه الآثار على حوادث المرور قاتلة، ويمكن الوقاية من هذه الوفيات" .





كما حذر الباحثون من أنه في حالة وجود أى شىء، فإن النتائج التي توصلوا إليها تقلل فعليا من عدد الحوادث لأن قاعدة البيانات التي استخرج منها، من نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات في الولايات المتحدة، لا تتبع سوى الحوادث الشديدة".. تستثنى قاعدة البيانات حواجز المصدات الأقل خطورة أو الحوادث التى لم يتم فيها تقديم تقدير رسمى أو مطالبة تأمينية .



