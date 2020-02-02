السودان يوجه الشكر لدولة خليجية لجهودها في دعم الخرطوم

بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، والدكتور عمر قمرالدين إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وسبل تطويرها في شتى المجالات.





جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة.





وأكد قرقاش على دعم دولة الإمارات المستمر للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها، متمنيًا أن يتجاوز السودان العقبات الحالية وتتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح.



