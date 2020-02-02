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توك شو

محمد جاد: محمد صلاح وصل لمرحلة عظيمة من التوهج الكروي.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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آيات أحمد

قال الإعلامى محمد جاد، إن النجم العالمى محمد صلاح يحلق بعيدًا، لافتًا إلى أن جمهور ليفربول يشعر بفرحة كبيرة ويؤكدون أنهم يضمنون الفوز على مانشستر سيتي.


وأضاف الإعلامى محمد جاد من خلال حديثه ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن محمد صلاح وصل لمرحلة كبيرة من التوهج الكروى وأصبح مثل  النجوم الكبار ميسى ورونالدو.


وأشار إلى أن كل لاعب له مشوار وبريق خاص، ولكن محمد صلاح وصل لمرحلة متقدمة من النجومية ولا يقل نهائيًا نجومية ومهارة عن نجوم كرة القدم العالميين، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات والقدرات التى تجعله يتواجد فى أكبر الأندية العالمية ويحقق معها نجاحات كبيرة.


وتابع أن محمد صلاح يمتلك إصرارا وعزيمة ومهنية واحترافية كبيرة فى أدائه واتزانه، مشيرًا إلى أن محمد صلاح حقق هدفين بالأمس وأصبح لديه 14 هدفا ويفرقه عن هداف الدورى الإنجليزى 3 نقاط فقط.


وأوضح أن الفرعون المصرى محمد صلاح يشعرنا بالفخر والسعادة بعدما جعل علم مصر واسمها يرفرف فى أشهر ملاعب العالم.

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إحنا آسفين يا صلاح!!!

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