AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: تعزيز حوكمة التصديق الإلكتروني بالجهات الإدارية

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية؛ على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».

شدد الوزير، في منشور إداري جديد، علي أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، موضحًا أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.

أكد أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».

ووجه الوزير، الإدارة المركزية للتفتيش، بإجراء تفتيش دوري مفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.

وأكد الوزير ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولي والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: ضغط الجدول الزمني لتحديث منظومة العمل بالمديريات المالية

إلغاء ترخيص الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS لمزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني

المالية: إجراءات جديدة لتعزيز الحوكمة بالجهات الإدارية.. وإحالة المخالفين للنيابة فورا

البنك الأهلي ينفي مزاعم التحذير من الدفع الإلكتروني

ميكنة ومرونة.. طرح مشروع قانون المالية العامة الموحد للحوار المجتمعي

ترشيحاتنا

صناعة البرلمان تعلن عن موعد هبوط الدولار لـ لأقل من 15 جنيها وتوضح الأسباب

نجم الأهلي: كارتيرون أفضل من لاسارتي .. وفايلر مدرب عالي

شاهد.. سعودي ينقذ سيارة من الانفجار داخل محطة بنزين

عشيق وبرشام منوم .. ندى خانت جوزها 3 سنوات ورمت جثته فى الزبالة بعد أكلة كشرى

عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بـ أغنية عم الطبيب.. فيديو

انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو