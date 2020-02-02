شاهد.. أستراليا تشن حربا على حرائق الغابات الضخمة

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن تفاصيل إعلان حالة الطوارئ فى أستراليا.





ونشرت وزارة الطوارئ الأسترالية تصويرا جويا لحرائق ضخمة بقرية بريدبو الصغيرة، ويظهر الفيديو النار والدخان الأسود يتصاعدان.





ووفقا للتقارير المحلية اندلع الحريق غرب بريدبو بسبب حرائق المدن المجاورة.. ولا يزال 60 حريقا على الأقل مشتعلا في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.





وأفادت الأنباء بأن ما يقدر بحوالى 27 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن، فيما نفق نصف مليار حيوان.





يذكر أن حرائق الغابات الاسترالية قد تسببت منذ شهر ستمبر من العام المنصرم بموت أكثر من مليار حيوان.