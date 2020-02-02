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رشا مجدى: الزمالك الإفريقى مختلف عن الدورى المحلى.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن فرحة جماهير القطبين الكبيرين الزمالك والأهلى كبيرة جدًا، بعدما صعد الفريقان إلى دور الثمانية فى دورى الأبطال الإفريقي، لافتة إلى أن الفريقين تخطا دورى المجموعات.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك كان قد حسم أمر صعوده من الجولة الماضية، مشيرة إلى أن مباراة الزمالك بالأمس مع فريق أول اغسطس كانت "تحصيل حاصل".

وأضافت أن الزمالك الإفريقي مختلف عن الدورى المحلى، موضحة أن اللاعبين يركزون جدًا فى البطولة الإفريقية لكى يسعدوا أصحاب الفانلة البيضاء.

واشارت إلى أن الزمالك يحصد البطولة الإفريقية خطوة بخطوة، مضيفة أتمنى للزمالك والأهلى كل التوفيق فى البطولة وأدعى الله أن يجتازوا الأدوار القادمة، متمنية أن يكون نهائى الدورى الإفريقي ما بين الزمالك والأهلى.

وصعد الزمالك وصيفًا عن المجموعة الأولى خلفًا لمازيمبي الكونغولي والذي تصدر الترتيب بـ14 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأبيض، في المقابل، صعد الأهلي وصيفًا عن المجموعة الثانية بـ11 نقطة بفارق نقطة عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.

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