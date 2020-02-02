اليوم.. انطلاق موجة الإزالات الـ15 فى الأقصر

تنطلق اليوم، الأحد، بجنوب الأقصر الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة "حق الشعب"، بقيادة اللواء أشرف موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم، وذلك لاستكمال استرداد أراضي الدولة واستعادة حق الشعب ومواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل.

وتبدا الإزالات بقرية الشغب، والتى تم حصر التعديات بها على أملاك الدولة من قبل مجلس مدينة إسنا، برئاسة محمد سيد سليمان، رئيس المركز.

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ومن المقرر أن تستمر الموجة لمدة 30 يوما على جميع أنحاء مراكز ومدن الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.