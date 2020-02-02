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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يفتتح فعاليات مؤتمر الشمول المالي

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:18 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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علياء فوزى
افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي"، الذي تنظمه شركة مصر لتأمينات الحياة مع البنك الأهلي المصري.

ويناقش المؤتمر عدة محاور منها أهمية الشمول المالي والتحول الرقمي، ودور الحكومة والمؤسسات والشركات في رفع معدلات الشمول المالي التي تعد من أهم المحاور التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

ويشارك في المؤتمر باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.
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