وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ البحر الأحمر المشروعات التنموية.. ويوجه بتذليل معوقات الاستثمار

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة، وخلال اللقاء بحثا عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كافة المجالات وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها.





كما بحث وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الفرص الواعدة للبحر الأحمر.





كما استعراضا آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتأكيد أهمية دور القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح وضمان الاستمرارية في تنفيذ المنظومة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.





وأشار الوزير شعراوى إلى أهمية دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال على أرض المحافظة في دعم كافة الجهود التى يتم القيام بها خلال الفترة الحالية خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة حاليًا فى مجالات الصحة والتعليم لسرعة دخول المشروعات التي يتم تنفيذها الخدمة واستفادة المواطنين منها .





كما استعرضا خلال اللقاء أيضًا مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والمراكز بالمحافظة، بما يساعد في دفع عجلة التنمية والاستثمار وتسهيل حركة المواطنين بين مدن ومراكز المحافظة بسهولة ويسر.





ووجه اللواء محمود شعراوى بأهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب والتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات.





وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية التواصل المستمر مع مواطني المحافظة وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.





كما شهد الاجتماع أيضًا دفع عجلة تنفيذ المشروعات التنموية في منطقة حلايب وشلاتين في كافة القطاعات التي تهم المواطنين بصورة يومية، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة العاملين والقيادات بالمحافظة وتقييم أدائهم.



