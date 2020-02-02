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توك شو

كيف يستمر الزواج لأطول فترة ممكنة؟.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:41 ص
زواج الحب ولا وزاج
زواج الحب ولا وزاج الصالونات..أيهما تفضل
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قسم التوك شو

قال الدكتور طارق إلياس خبير العلوم السلوكية، إن الحب لا يقفز من الشباك بعد الزواج  كما يعتقد بعض الأشخاص، لافتا إلى أن الحب يستمر بعد الزواج بناءً على رغبة الطرفين في البقاء ومشاركة الحياة بتقديم بعض التنازلات.


أضاف طارق إلياس، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "دي أم سي"،  أن ليست طريقة الزواج سواء إذا كان عن حب أو صالونات هي التي تبقي الزواج قائما، مشيرا إلى أن القبول من الأسباب الرئيسية للحب بعد الزواج.


وأكد الخبير بالعلوم السلوكية، أن الزواج عن طريق الحب يفشل في كثير من الحالات وينتهي بالطلاق، متابعا أن سبب انتهاء الحب بعد الزواج هو البعد عن الشريك، الرجل عند امتلاك شريكة حياته تبدأ مرحلة البهجة تنطفئ وتبدأ معها مرحلة التعود والملل والتي في أغلب الحالات تؤدي إلي الطلاق.


وأشار دكتور إلياس، إلى أن من أسباب تأثر الحب بعد الزواج هو الرجال وعدم تحملهم للمسئولية  قبل الزواج وعدم تأمين الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن المرأة من الأسباب الرئيسية لاستمرار الزواج عن طريق تخفيف الهموم والأعباء عن زوجها.


وأوضح، أن ثقافة العشرة هي التي تبقي الزواج وليست ثقافة الحب التي تنطفئ بمجرد مواجهة الضغوطات والمسئوليات، مشيرا إلى أن الرضا بالأمر الواقع يعمل على استمرار الزواج وليست المقارنة بين الخيال والواقع.
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