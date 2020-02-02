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محافظات

مستقبل وطن بالسويس يعقد لقاءً جماهيريا مع كبار العائلات بقرية عامر

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
التقت أمانة مكتب حزب مستقبل وطن بالسويس برئاسة أحمد خشانة، أمين الحزب، بعائلات السنجري وأبو عرفة وعائلات أبو جاد الله وعوض الله فى لقاء جماهيرى نظمته تلك العائلات بقرية عامر بالقطاع الريفى بحى الجناين بمحافظة السويس لتوضيح دور الحزب فى خدمة أهالى المحافظة.

فى البداية، تناول المستشار أحمد فضل، أمين التنظيم بالحزب، خطة الحزب الفترة المقبلة من أجل خدمة المواطنين بالشارع السويسى فى أحياء المحافظة الخمسة، وبالتحديد أهالى القطاع الريفى باعتبارها أكثر الأماكن فى المحافظة التى تحتاج إلى اهتمام من قبل الحزب.

وأكد أحمد خشانة أن الحزب دائما حريص على عقد سلسلة من اللقاءات الجماهيرى مع أهالى القطاع الريفى من أجل التعرف على مشاكلهم والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وقال إن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في اكتساب ثقة المواطنين من خلال الخدمات التي قدمها والفعاليات التى أقيمت على أرض الواقع، مؤكدا أن الحزب سيواصل مسيرته فى استكمال دوره فى خدمة أهالى المحافظة.

وقام عدد من أهالى قرية عامر بسؤال أعضاء هيئة مكتب الحزب عن بعض الأمور التى تخص كيفية حل بعض المشاكل التى يعانى منها أهالى القرية وخطتهم الفترة المقبلة.

ورد عدد من أعضاء هيئة المكتب على جميع التساؤلات المقدمة من قبل أهالى قرية عامر.

وفى النهاية، قدم العائلات الشكر لأعضاء هيئة المكتب، وطالب عدد كبير منهم بالانضمام إلى الحزب من أجل مشاركة الحزب فى خدمة أهالى السويس.

يأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الجماهيرية، التي ينظمها الحزب من أجل التواصل والتفاعل الدائم مع المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن  مشاكلهم والعمل على حلها.
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