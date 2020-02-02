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اقتصاد

مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى يوقعان وثيقة تأمين بنكى جديدة

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:14 ص
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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علياء فوزى
وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى اليوم، وثيقة التأمين البنكى الجديدة.

حضر التوقيع أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة وأحمد عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.

وشهد التوقيع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وباسل الحينى رئيس الشركة القابضة للتأمين، ورضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر الشمول المالى من الإتاحة للتمكين الاقتصادي.
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