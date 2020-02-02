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رياضة

الكونفيدرالية الإفريقية .. المصري فى نزهة نيجيرية وبيراميدز يستضيف نواذيبو

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:53 ص
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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عمرو الحلوانى
يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مع نواذيبو الموريتانى اليوم بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم تجربة عدد كبير من لاعبيه من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة والتى ستشهد خوض منافسات الأدوار النهائية من البطولة الإفريقية.

وكان بيراميدز حسم تأهله إلى الدور ربع النهائى بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة .

وفى الجولة ذاتها ، يلعب المصري مع رينجرز النيجيري فى نيجيريا ويسعى الفريق البورسعيدى بقيادة مدربه إيهاب جلال إلى تجربة أيضا عدد من لاعبيه فى المباراة بعد حسم التأهل إلى الأدوار النهائية.
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