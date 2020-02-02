صدى البلد يرصد تجربة نجاح لاستخدام تكنولوجيا التصنيع الرقمي لدعم ذوي الإعاقة.. تفاصيل

احتفلت مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية، بانتهاء المرحلة الأولي من المشروع الداعم لذوى الإعاقة والتي استمرت لمدة عامين.





وأوضح المهندس شهاب النواوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة جيزة للأنظمة، أن المرحلة القادمة من المشروع تهدف إلى توسع المشروع في عدة محافظات ومنها الفيوم للوصول الي عدد اكبر من المستفيدين وهذا تحقيقًا أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.





وأوضح أن المشروع والذى يسمى نيتروس انطلق في فبراير 2018 إيمانًا من مؤسسة جيزة للأنظمة التعليمية بأهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع المصري ، وتحقيقًا لمبدأ المساواة في الحياة بالتعاون مع مؤسسة دروسوس السويسرية بأنشاء مشروع نيتروس لتمكين ذوي الإعاقات البصرية والحركية عن طريق استخدام تكنولوجيا التصنيع الرقمي وبالأخص تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع أدوات لمساعدتهم علي مواجهة تحدياتهم اليومية.





ونجح مشروع نيتروس في تصنيع العديد من الأدوات المساعدة والتي بلغ عددها 90 اداة خلال سنة ونصف وتدريب 26 من المستفيدين من 7 محافظات مختلفة علي استخدام التكنولوجيا للوصول لحلول لمشكلاتهم اليومية من خلال دمجهم و تدربهم علي استخدام برامج التصميم و تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وهذا بالإضافة إلى مشاركتهم في العديد من التجمعات الوظيفية والتعليمية الخاصة بذوي الإعاقات.





وعمل مشروع نيتروس علي تطوير المهارات القيادية و التقنية و الشخصية لذوي الأحتياجات الخاصة ليصبحوا رواد أعمال من خلال تنظيم مسابقة سنوية لدعم أصحاب الأفكاروتمويل الفائزين لتأسيس شركاتهم.





وطارق سالم الفائز بمسابقة مشروع نيتروس لعام 2019 قام بإنشاء منصة الكترونية لتكون حلقة وصل بينهم وبين أقرب معمل تصنيع رقمي لطباعة أدوات مساعدة لتسهيل الحياة اليومية .





و فاز ايضًا في المسابقة أحمد صبري وهو حاليا واحد من فريق عمل نيتروس ويتم العمل معه علي برنامج تدريبي ليبدأ مشروعه الخاص وتمكينه اقتصاديا حيث يقوم بتصنيع نماذج تعليمية للمكفوفين وتسليمها للمدارس المختصة.



