وزير قطاع الأعمال يشهد إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد "معاش بكرة"

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق منتج التأمين البنكي الجديد للعملاء عند سن التقاعد باسم "معاش بكره"، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على هامش مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي".





وأكد الوزير أن إطلاق منتج "معاش بكره" يأتي في إطار إستراتيجية تطوير أداء شركات التأمين التابعة للوزارة والتي تشمل تحديث وتحسين خدمات التأمين المقدمة وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومواكبة التطور في هذه الصناعة بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء.





ونوه إلى أن منتج التأمين البنكي الجديد يضع إطارا للتعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية فى الاقتصاد المصرى، وفي إطار تفعيل الشمول المالي.

وأشار توفيق إلى مشروعات التطوير المؤسسي في شركات التأمين التابعة بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين في كل مراحله بدءا من صياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة مرورا بتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية.