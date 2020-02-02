أقباط ملوي يحتفلون برحلة العائلة المقدسة بكوم ماريا

احتفل المئات من الأقباط برحلة العائلة المقدسة بمنطقة كوم ماريا بقرية دير ابو حنس بملوي جنوب المنيا، بحضور اساقفة سيناء وديرمواس وابنوب.





وشملت الاحتفالية وترانيم، ورفع صور للرئيس عبد الفتاح السيسى، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعبيرا عن التعايش والمحبة والسلام.





بدأت الاحتفالية على أنغام النشيد الوطنى و بلادى بلادى باللغة القبطية، وحرص الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوى، على توزيع أعلام مصر على الحضور.





وتضمنت الاحتفالية تجهيز مراكب نيلية تزينها صور العذراء والعائلة المقدسة، وارتدى الشمامسة أثوابهم البيضاء وترنموا بالألحان فى مسيرات حاشدة، حيث يسير رعاة الكنائس والشمامسة فى صفوف حاملين أيقونات العذراء، كل كنيسة بشكلها المختلف.