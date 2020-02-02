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تعليم

80 طالبة بجامعة بني سويف يشاركن في أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:33 ص
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مشاركة 80 طالبة في فعاليات أسبوع فتيات الجامعات والمنعقد في رحاب جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير الماضي وحتى 6 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ما يقرب من 4000 طالبة من 30 جامعة حكومية وخاصة .




من جانبه أكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة على المشاركة في كافة الفعاليات والانشطة  الطلابية بهدف تبادل الخبرات وصقل مهاراتهن عن طريق المنافسة الشريفة في العديد من الأنشطة المختلفة  مشيرًا ان الجامعة قامت بتوفير كافة الامكانات والمتطلبات اللازمة للطالبات المشاركات.


وأضاف أن هذا الأسبوع سيشهد إقامة العديد من المسابقات والأنشطة منها الرياضية ككرة القدم الخماسي، وكرة السلة وكرة الطائرة وتنس الطاولة ألعاب القوى، إضافة الى الأنشطة الاجتماعية وتشمل مسابقة الطالبة المثالية والشطرنج وزيارة عدد من المؤسسات الاجتماعية بمحافظة الفيوم، بينما تضم  الأنشطة الثقافية مسابقة دوري المعلومات الثقافية وحفظ القرآن الكريم ومجلة الحائط، فيما تشمل الأنشطة الفنية غناء فردى وجماعي، فنون تشكيلية.
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