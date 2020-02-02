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أخبار البلد

ارتكب مخالفة لا تتسق وطبيعة عمله.. وقف إمام مسجد في المنوفية عن العمل

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، إيقاف إمام مسجد الشهداء بالبتانون مركز شبين الكوم بالمنوفية عن العمل ومنعه من ممارسة أي عمل دعوي لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات، وإحالة مدير الإدارة التابعة لها ومفتش المنطقة وعمال المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، واستدعاء مدير المديرية للوقوف على مدى مسئوليته وتقصيره في المتابعة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك لما بدر منه من مخالفة لا تتسق وطبيعة عمله إمامًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني، حيث قرر أيضًا إحالة مدير الإدارة التابعة لها ومفتش المنطقة وعمال المسجد إلى التحقيق بديوان الوزارة، واستدعاء مدير المديرية للوقوف على مدى تقصيره في المتابعة.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل بكل حسم مع من يخرج عن حدود واجبه الوظيفي أو يستخدم المسجد في غير ما خصص له، وأنها لن تتواني عن إنهاء خدمة أي شخص لا يلتزم بحرمة وقدسية المسجد أو يحاول استخدامه في غير ما شرع له.
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