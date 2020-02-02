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تعليم

22 حالة غش فى امتحانات الفصل الدراسي الأول بتجارة بني سويف

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:43 ص
تجارة بنى سويف
تجارة بنى سويف
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور أسامة سعيد عميد كلية تجارة جامعة بنى سويف أن حالات الغش التى سجلتها الكلية خلال امتحانات الفصل الدارسى الاول وصلت إلى  ٢٢ حالة منها ١٣ حالة شغب داخل اللجنة ومع الأمن، و٢ حالة الغش عن طريق سماعة التليفون، و٣ حالات غش عن طريق الورق، وحالة واحدة تمزيق ورقة الإجابة، مؤكدا أن عدد حالات الغش انخفضت عن العام الماضى بالكلية إلى ٩٠ % ، حيث سجلت امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية العام الماضى ٧٨ حالة غش.


وأكد سعيد  أنه تم تركيب كاميرات مراقبة داخل قاعات الامتحانات، وتم وضع ٤ نماذج مختلفة فى امتحانات كل مادة وزيادة عدد المراقبين داخل قاعات الامتحانات، وذلك للوصول المستهدف من النتيجة الحقيقية، وأن كل طالب يحصل على حقه فى الامتحانات، والهدف من ذلك القضاء على الغش داخل الكلية.

وأضاف العميد  أن أعمال التصحيح تتم منذ بداية الإمتحانات، وأن الكنترول سوف يبدأ عمله يوم ١٦ فبراير الجاري والتصحيح والرصد سيكون إلكترونيا دون تدخل من أحد فى ٢٠ مادة عربى و٢٠ مادة انجليزي و٩٠% من الامتحانات جاءت بنظام البابل شيت و١٠ % من المواد جاءت بالنظام المقالي.

وأوضح أن الكلية تقوم الآن بتغيير جميع "ديسكات"  الكلية التى مر عليها أكثر من ٣٠ عاما وزيادة  القاعات والمدرجات بشاشات حديثة على أعلى مستوى.
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